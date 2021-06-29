Baklacı Mahallesı, 2111 Ada 1 Parselın Bır Kısmına Ilışkın 1/1000 Ölçeklı Uygulama İmar Planı

Beykoz Belediye Meclisi'nin 08. 01. 2021 tarih ve 2021-4 sayılı Meclis Kararı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12. 03. 2021 tarih ve 2021-325 sayılı Meclis Kararı ile kesinleşen ve 22. 03. 2021 T.