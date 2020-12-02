Gümrükte bakla dendi yem bitkisi çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gümrükte bakla dendi yem bitkisi çıktı

02.12.2020 10:12 | Son Güncelleme: 02.12.2020 13:12

Gümrükte bakla dendi yem bitkisi çıktı Kilis'in Öncüpınar ile Çobanbey Gümrük Kapılarında Türkiye'den Suriye'ye götürülen 2 ayrı araçta, Bakla yerine yem sanayisinde kullanılan ürün, pirinç yerine kırık pirinç olduğu belirlenmesi üzerine 2 kişi hakkında vergi kaçakçılığından işlem yapıldı.

Gümrükte bakla dendi yem bitkisi çıktı

KİLİS - Kilis'in Öncüpınar ile Çobanbey Gümrük Kapılarında Türkiye'den Suriye'ye götürülen 2 ayrı araçta, Bakla yerine yem sanayisinde kullanılan ürün, pirinç yerine kırık pirinç olduğu belirlenmesi üzerine 2 kişi hakkında vergi kaçakçılığından işlem yapıldı.

Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Gümrük Sınır Kapısından Suriye'ye Bakla götüren bir tır yapılan aramada, gümrüklenmiş değeri 134 bin TL olan 24 ton 510 kilogram bakla cinsi eşyanın yem sanayinde kullanılan ürün olduğu tespit edildi. 1 kişi hakkında vergi kaçakçılığından işlem yapıldı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bilim Kurulu, Bakanı Koca başkanlığında toplanıyor! Gündemde bu kez tek konu var
Bilim Kurulu, Bakanı Koca başkanlığında toplanıyor! Gündemde bu kez tek konu var
Başvurmayan pişman olur! İndirimli elektrik kullanmak için son 3 gün
Başvurmayan pişman olur! İndirimli elektrik kullanmak için son 3 gün
Yaralı kurye, canını değil zimmetli pantolonunu düşündü! Patron son noktayı koydu
Yaralı kurye, canını değil zimmetli pantolonunu düşündü! Patron son noktayı koydu

"Tırdan Pirinç yerine kırık pirinç çıktı, numuneler değiştirildi"

İkinci olayda ise, Mersin Gümrük Müdürlüğünde işlem görerek Suriye'ye çıkış yapmak üzere Öncüpınar Sınır Kapısına gelen transit yüklü tırda yapılan aramada, pirinç beyan edilmesine karşın, kırık pirinç cinsi eşya ile değiştirildiği tespit edildi. Kırık pirinçten alınan numuneler incelenmesi için Mersin Laboratuvar Müdürlüğüne gönderilmiş fakat gönderilen numunelerinde değiştirildiği tespit edildi. Eşyanın ve laboratuvar müdürlüğüne gönderilen numunenin değiştirilmesiyle ilgili adli işlemler başlatılarak, yetkililer hakkında geniş çaplı adli ve idari soruşturma başlatıldı. Ayrıca prinç yerine kırık pirinç gönderilmesi ile ilgili olarakta vergi kaçakçılığından işlem yapıldı.

Gümrükte bakla dendi yem bitkisi çıktı
Gümrükte bakla dendi yem bitkisi çıktı
Gümrükte bakla dendi yem bitkisi çıktı
Gümrükte bakla dendi yem bitkisi çıktı
Gümrükte bakla dendi yem bitkisi çıktı
Gümrükte bakla dendi yem bitkisi çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ

İlgili Haberler

İstiklal Caddesi'nde büfeler önünde yemek yeme yoğunluğu
İstiklal Caddesi'nde büfeler önünde yemek yeme yoğunluğu
Bolu'da kafasını yem karma makinesine kaptıran kadın öldü
Bolu'da kafasını yem karma makinesine kaptıran kadın öldü
Esendere Gümrük Kapısı'nda 3 milyonluk uyuşturucu operasyonu
Esendere Gümrük Kapısı'nda 3 milyonluk uyuşturucu operasyonu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Ali Babacan Meral Akşener Fahrettin Koca Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Hadise Beyonce Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Yılmaz Vural Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Çocuk Bursa Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gümrükte bakla dendi yem bitkisi çıktı - Kilis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 13:12:34. #1.15#
title