Bakken Bears: 90-76

Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası 2'nci Tur L Grubu 2'nci maçında Bakken Bears'ı 90-76 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Bahçeşehir Koleji, 47-36 önde tamamladı. Ev sahibi ekipte Jamar Smith 19 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Sam Dekker 14, Erkan Yılmaz 13 sayıyla mücadele etti. Danimarka ekibinde ise Diouf 18 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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