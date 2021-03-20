Bakkallar ve Manavlar Odası Başkanı Erdoğan; "Esnaf, toplumumuzun temel direğidir"
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Bakkallar ve Manavlar Odası Başkanı Erdoğan; "Esnaf, toplumumuzun temel direğidir"

20.03.2021 11:30 | Son Güncelleme: 20.03.2021 11:39
Bakkallar ve Manavlar Odası Başkanı Erdoğan;

Erzurum Bakkallar ve Manavlar Odası Başkanı Samet Erdoğan, Pandemi döneminde esnafın sıkıntılı dönem geçirdiğini, sorunların tek tek çözümü için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Erzurum Bakkallar ve Manavlar Odası Başkanı Samet Erdoğan, Pandemi döneminde esnafın sıkıntılı dönem geçirdiğini, sorunların tek tek çözümü için gayret gösterdiklerini ifade etti.

"Esnaf kalkınırsa Devlet kalkınır" ilkesini yaşatacaklarını kaydeden Başkan Erdoğan, "Esnaf ve Sanatkar, toplumun temel direğidir. Etkileri artarak devam eden Pandemi döneminde yaşanan sıkıntılara rağmen üstün özveri gösteren esnafımız kültürüne yakışır şekilde hizmet vermeye gayret göstermişlerdir.

Pandemi yüzünden toplumun her kesiminde olduğu gibi özellikle de esnafımızın büyük sıkıntılar yaşadığının farkındayız. Bu sıkıntıları en aza indirmek için dün olduğu gibi bugünde devletimizin yanındayız. Bu sıkıntılı günleri birlik beraberlik anlayışıyla hep birlikte en kısa zamanda atlatmayı hedefliyoruz. Erzurum Bakkallar ve Manavlar Odası olarak, herkes taşın altına elini koymalıdır. Oda Başkanı olarak AVM'lerde neden denetim yapılmamasını merak ediyorum. Esnafımıza dolandırıcılar tarafından gönderilen hiç bir SMS'lere itibar edilmemesi konusunda dikkatli olmalarını uyarıyorum. Özellikle de yöresel fuarların açılması esnafımızı da krize sokmaktadır. Küçük esnafımız krizde ve tükenme noktasına geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdiğan'dan önemli talebimiz Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin işgaliye geçen esnaflarımıza kira yardımı kolaylığının sağlanmasını, petrol istasyonlarında her geçen gün sayıları aratan ruhsatsız küçük ve büyük çaplı marketlerin biran önce hizmetlerinin sonlandırılarak mağduriyetimizin giderilmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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