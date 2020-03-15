Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akdardağan vatandaşları uyardı
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prim, Güncel

Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akdardağan vatandaşları uyardı

Sakarya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akdardağan, esnafı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dükkanlarda önlem almaya çağırırken, ortaya çıkan fırsatçılara da prim verilmemesi uyarısında bulundu.

15.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:58
Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akdardağan vatandaşları uyardı

Sakarya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akdardağan, esnafı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dükkanlarda önlem almaya çağırırken, ortaya çıkan fırsatçılara da prim verilmemesi uyarısında bulundu.

Akdardağan, yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı ülke genelinde alınan tedbirlerin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Dünya genelinde etkili olan salgın hastalık nedeniyle devletin ve yerel yönetimlerin, önlemlerini iyice artırdığına değinen Akdardağan, "Önlemler memnuniyet verici olmakla birlikte, bu konuda herkes üzerine düşen görevi yapmalıdır. Sağlık ve toplumsal acıdan hassas bir dönemden geçiyoruz. Özellikle odamız üyesi esnaflarımızın da salgına karşı duyarlılık göstererek gerekli tedbiri almasını ve dükkan temizliği ile gıda güvenliğine önem vermesini, yapılan uyarıları dikkate almasını önemle rica ediyoruz. Her zaman olduğu yine milletçe birlik içerisinde bu sıkıntıyı aşacağız." ifadesini kullandı.

Her krizi fırsata çevirenlerin yine ortaya çıktığını vurgulayan Akdardağan, şunları kaydetti:

"Virüs nedeniyle estirilen panik havasını fırsat gören sahtekarlar, yine halkımızın cebine göz diktiler. Bir paket makarnanın fahiş fiyatlarla piyasada satıldığını gözlemlemenin yanı sıra ve bol bol stoklama yapılması yaygarası yapılıyor. Sokağa çıkma yasağı olacağı, özellikle makarna, dezenfekte ürünleri ve kuru gıda alımları yapılması yönünde vatandaşı panik havasına sokmaya çalışıyorlar. Sosyal medya aracılığıyla ya da internet üzerinden gıda pazarlayan fırsatçılara prim vermeyerek uyanık olalım. Bu tür fırsat vurguncularını, ürün stoklayanları, fahiş fiyat uygulayanları Ticaret Bakanlığına, odamıza veya ilgili ilçelerinde zabıta müdürlüklerine ihbarda bulunalım. Mahallelerimizin simgesi olan bakkallarımız da her türlü gıda ve ürün bulunmaktadır. Oyuna gelerek stok yapmanın hiçbir anlamı yok. Ekonominin can damarı, toplumsal dayanışmanın merkezi ve kara gün dostu bakkallarımız her keseye uygun alışverişin tek adresidir."

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Kaynak: AA

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