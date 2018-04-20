Bakkalını 68 Yıldır Güler Yüzle Açıyor

MUSTAFA ÇAVUŞ - Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 80 yaşındaki Nazif Özdikici, babasından kalan bakkalı 68 yıldır işletiyor.

Market zincirlerinin giderek mahalle bakkallarının yerini aldığı günümüzde, Özdikici, babasının "Müşteriye hizmet edin, kırmayın" öğüdünden yola çıkarak, 'Gülmesini bilmeyen dükkan açmasın" ilkesiyle hem küçük işletmesini ayakta tutuyor hem de mahalle bakkalı kültürünü yaşatıyor.

Uzun Çarşı'da, babasının, kendisi iki yaşındayken açtığı "Ali Baba Bakkaliyesi"nin kapısını, her sabah besmeleyle açarak bereketli kazançlar dileyen Özdikici, ilerleyen yaşına rağmen çalışmaya devam ediyor.

Kredi kartının kullanılmadığı bakkalda, parası olmayan müşterilere, borcunu deftere yazarak alışveriş yapma imkanı sunan Özdikici, müşterileriyle kurduğu samimi ilişkilerle de mahallede sevilen bir kişi olarak ön plana çıkıyor.

Özdikici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasını küçük yaşta kaybettiğini, ondan kalan bakkalı küçük yaşlardan beri ailesinin yardımıyla işlettiğini söyledi.

Çarşamba Gençlik Kulübü'nde 6 yıl futbol oynadığını, bakkalı ise bırakmadığını anlatan Özdikici, iki çocuğunun da farklı ticari alanlarda çalıştıklarını belirtti.

Emekli olmayı düşünmediğini, sağlığı elverdiği sürece çalışacağını vurgulayan Özdikici, şunları dile getirdi:

"Babam 1940 yılında bu dükkanı almış o rahmetli olunca ben 1950 yılında çalışmaya başladım. 68 yıldır güler yüzümüzle bu bakkaldayım. Güler yüz önemli. Bir dükkan varmış içi sirke satarmış. Bir dükkan varmış dükkanda çalışan adamın yüzü sirke satarmış. Bizim dükkanımız satıyor sirkeyi. Biz devamlı gülüyoruz. Babam da, 'Müşteriye hizmet edin, kırmayın' derdi. Gülmesini bilmeyen dükkan açmasın."

"Buradaki samimiyet marketlerde yok"

İşlerinden memnun olduğunu söyleyen Özdikici, sunduğu hizmetin marketlerden farklı olduğunu ifade etti.

Özdikici, "Marketler ile işimiz birbirini tutmuyor. Bizim çeşidimiz onlarda yok, onlar paket ürün satıyor. Biz ise açık ürün sattığımız için işlerimiz iyi, şikayetimiz yok. Dükkanımız, raflarımız değişik. Müşterilerimiz geldiğinde ben onları da çalıştırıyorum. Kese kağıtlarını veriyorum, onlar kendileri dolduruyor. Bu da onların çok hoşuna gidiyor. Buradaki samimiyet marketlerde yok. Biz Çarşambalılardan memnunuz onlar da bizden memnun." diye konuştu.

Özdikici'nin müşterileri de Özdikici'nin güler yüzünden memnun olduklarını, marketlerde veresiye olmadığını, mahalle bakkalı kültürünün yaşatılmasının önemli olduğunu dile getirdi.