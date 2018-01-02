Bakkalın Başına Gelmeyen Kalmadı, Mahalleli İmza Kampanyası Başlattı...

Bakkalın başına gelmeyen kalmadı, mahalleli imza kampanyası başlattı...

Önce kapatıldı, sonra yakıldı yine de vazgeçmedi



GAZİANTEP - Gaziantep'te 7 yıldır aynı mahallede bakkallık yapan Orhan Aydın'ın iş yeri belediyeden ruhsatı olmadığı gerekçesiyle kapatıldı. Buna rağmen yılmayan Aydın, bakkalı kamyonete taşıdı. Bu kez de kimliği belirsiz şahıslarca aracı ateşe verilen bakkal, yarısı yanık kamyonetinde satışa devam ediyor

Şahinbey ilçesi, Yeşilkent Mahallesinde 7 yıldır bakkal dükkanı işleten Orhan Aydın'ın başı dertten kurtulmuyor. Geçtiğimiz yıl bakkal dükkanı belediye ruhsatı olmadığı için mühürlenen Aydın, bir kamyonet alarak, seyyar bakkal oldu. Yaklaşık 1 yıl boyunca bir kamyonetin kasasında konteyner bakkal olarak satış yapmaya devam eden Aydın'ın bu kez de aracı kimliği belirsiz şahıslarca kundaklandı.

Mahalleli gitmesin diye 414 imza topladı

Seyyar bakkalı da yandıktan sonra yine de yılmayan Aydın bu kez de yanık konteynerde çalışmaya devam ediyor. Kalp hastası olduğu için başka bir iş yapamadığını belirten Orhan Aydın, yetkililerden hiçbir sonuç alamadığını söyledi. Bu şekilde daha fazla devam edemeyeceğini ifade eden Aydın'ın gitmemesi için mahallede imza kampanyası başlatılarak 414 imza toplandı. Evlerine en yakın bakkalın 1 kilometre uzaklıkta olduğunu söyleyen mahalleli, yaşlıların gidemediğini, geç vakitlerde ise tedirgin olduklarını ifade ettiler.