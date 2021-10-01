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Bakkaldan koşarak çıkan çocuğa araç çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bakkaldan koşarak çıkan çocuğa araç çarptı

Şişli'de annesiyle birlikte girdiği bakkaldan koşarak çıkarak yola atlayan 6 yaşındaki çocuğa panelvan araç çarptı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - Şişli'de annesiyle birlikte girdiği bakkaldan koşarak çıkarak yola atlayan 6 yaşındaki çocuğa panelvan araç çarptı. Hastaneye kaldırılan yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Harbiye'de dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. 6 yaşındaki Hamza E. annesiyle birlikte girdiği bakkaldan koşarak çıkarak bir anda yola atladı. Annesi de çocuğun arkasından koştu. Ancak O sırada yoldan geçen panelvan araç ise çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan çocuğun yardımına annesi koştu. Yaralan Hamza E., ambulansla hastaneye kaldırılırken, sürücü ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Hamza E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde küçük çocuğun bakkaldan koşarak çıkarak yola atladığı bu sırada da oradan geçen aracın çocuğa çarptığı görülüyor. Bakkaldan koşarak çıkan annenin ise yere yığılan çocuğunu kucağına aldığı görülüyor. - İSTANBUL

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