YILLAR ÖNCE İZİNSİZ ALDIKLARININ PARASINI, BAKKALA NOT BIRAKARAK ÖDEDİ
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YILLAR ÖNCE İZİNSİZ ALDIKLARININ PARASINI, BAKKALA NOT BIRAKARAK ÖDEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ın Niksar ilçesinde bir kişi, 30 yıldır mahalle bakkallığı yapan Hayati Akıncı'ya çocukluk yıllarında izinsiz aldığı ürünlerin bedelini kapısına bir zarf içinde not ve 500 lira para bırakarak ödeyip, helallik istedi.

TOKAT'ın Niksar ilçesinde bir kişi, 30 yıldır mahalle bakkallığı yapan Hayati Akıncı'ya çocukluk yıllarında izinsiz aldığı ürünlerin bedelini kapısına bir zarf içinde not ve 500 lira para bırakarak ödeyip, helallik istedi.

İlçede mahalle bakkalı işleten 3 çocuk babası, Hayati Akıncı, 15 gün önce sabah işyerine gittiğinde kapısına sıkıştırılan bir zarf gördü. Zarfı açan Akıncı, içerisinde 500 TL para ve bir not ile karşılaştı. Notta "Çocuk yıllarımda arkadaşlarıma uyup bakkaldan izinsiz çikolata ve bisküvi, küçük ürünlerden bir kaç sefer almıştım. Hakkınızı helal edin" ifadeleri yer aldı.

30 yıldır mahalle bakkallığı yaptığını söyleyen Hayati Akıncı, "15 gün önce dükkanımı sabah açtığımda kapının üzerine bir zarf bırakılmış. Zarfın içerisinde 500 lira para ve not bırakılmıştı. Notta, çocukken izinsiz aldığı ürünlerin parasını bıraktığını ve helallik istediğini yazmış. Kim olduğunu bilmiyorum. İster istemez duygusal olarak etkilendik. Böyle insanların var olduğunu göstermek için durumu sosyal medyada paylaştım. İstesem ben notu bırakanı bulurum. Güvenlik kameralarıma bile bakmadım. Bakmayacağım. Parayı ise kendi parama katmayacağım. Bu parayı ihtiyacı olan başka birilerine vereceğim" diye konuştu.

YILLAR ÖNCE İZİNSİZ ALDIKLARININ PARASINI, BAKKALA NOT BIRAKARAK ÖDEDİ
YILLAR ÖNCE İZİNSİZ ALDIKLARININ PARASINI, BAKKALA NOT BIRAKARAK ÖDEDİ
YILLAR ÖNCE İZİNSİZ ALDIKLARININ PARASINI, BAKKALA NOT BIRAKARAK ÖDEDİ
YILLAR ÖNCE İZİNSİZ ALDIKLARININ PARASINI, BAKKALA NOT BIRAKARAK ÖDEDİ
YILLAR ÖNCE İZİNSİZ ALDIKLARININ PARASINI, BAKKALA NOT BIRAKARAK ÖDEDİ
YILLAR ÖNCE İZİNSİZ ALDIKLARININ PARASINI, BAKKALA NOT BIRAKARAK ÖDEDİ
YILLAR ÖNCE İZİNSİZ ALDIKLARININ PARASINI, BAKKALA NOT BIRAKARAK ÖDEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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