Bakkala giren hırsızları köpek kovaladı

ADANA - Adana'da bir bakkal dükkanından içecek çalan hırsızları bekçi köpeğinin kovalaması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Gece bakkal dükkanına gelen iki kişi dışarıda bulunan dolabın kilidini kırarak içecek çalmaya başladı. Bu sırada sanayi çarşısındaki bekçi köpeği hırsızları fark edip havlayarak yanlarına koştu. Köpeğin fark eden hırsızlar olay yerinden kaçtı. Köpek hırsızları kovalamaya başladı. Hırsızlar hızla olay yerinden uzaklaştı. Köpek ise hırsızların uzaklaştığını görünce kovalamayı bıraktı. Bu anlar ise an be an güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Bakkal dükkanı sahibi Mutlu Boyacı, gece iki kişinin iş yerinin önündeki dolabın kilidini kırarak içecek çaldığı sırada köpeğin hırsızları kovaladığını belirterek, "Köpek bakkalın soyulmasının önüne geçti. Köpek olmasa bütün dolabı boşaltacaklardı. İyi ki köpek varmış" dedi.