Bakkala giren hırsızları köpek kovaladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakkala giren hırsızları köpek kovaladı

Bakkala giren hırsızları köpek kovaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da bir bakkal dükkanından içecek çalan hırsızları bekçi köpeğinin kovalaması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

ADANA (İHA) - Adana'da bir bakkal dükkanından içecek çalan hırsızları bekçi köpeğinin kovalaması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Gece bakkal dükkanına gelen iki kişi dışarıda bulunan dolabın kilidini kırarak içecek çalmaya başladı. Bu sırada sanayi çarşısındaki bekçi köpeği, hırsızları fark edip havlayarak yanlarına koştu. Köpeği fark eden hırsızlar olay yerinden kaçtı. Köpek hırsızları kovalamaya başladı. Hırsızlar hızla olay yerinden uzaklaşırken, köpek ise hırsızların uzaklaştığını görünce kovalamayı bıraktı. Bu anlar anbean güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Bakkal dükkanı sahibi Mutlu Boyacı, gece iki kişinin iş yerinin önündeki dolabın kilidini kırarak içecek çaldığı sırada köpeğin hırsızları kovaladığını belirterek, "Köpek, bakkalın soyulmasının önüne geçti. Köpek olmasa bütün dolabı boşaltacaklardı. İyi ki köpek varmış" dedi. - ADANA

Bakkala giren hırsızları köpek kovaladı

Bakkala giren hırsızları köpek kovaladı

Bakkala giren hırsızları köpek kovaladı

Kaçırdıkları gence kabusu yaşattılar! Elektroşok verip dövdükten sonra çırılçıplak bıraktılar

Kaçırdıkları gence kabusu yaşattılar! Elektroşok verip dövdükten sonra çırılçıplak bıraktılar

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title