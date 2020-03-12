Bakkala çocuklara cinsel istismar iddiasıyla gözaltı ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, işlettiği bakkal dükkanında çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen H.K., gözaltına alındı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, işlettiği bakkal dükkanında çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen H.K., gözaltına alındı.

Ereğli'ye bağlı Kavaklık Mahallesi'nde bakkal işleten H.K., çocukları bakkalına çağırarak çikolata ve şeker vererek cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Çocukların yaşadıklarını anlattığı aileleri polise şikayetçi oldu. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili 5 çocuk ve ailelerinin ifadesini aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA