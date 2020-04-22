Bakkal ve marketlere düzenleme
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Bakkal ve marketlere düzenleme

İçişleri Bakanlığı, aralarında İzmir'in de olduğu 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili genelgeyi valiliklere gönderdi.

22.04.2020 09:32 | Son Güncelleme: 22.04.2020 09:34
Bakkal ve marketlere düzenleme

Yayımlanan genelgeye göre 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması süresince alışveriş işletmelerinin çalışmalarıyla ilgili birtakım düzenlemeler yapıldı. Buna göre bakkal ve marketler perşembe ve cuma günleri, fırınlar ise dört gün boyunca açık olacak. Lokantalar kısıtlama süresince paket servis hizmeti verebilecek.

Genelge kapsamında, uygulanacak olan kısıtlamanın vatandaşların günlük hayatına etkisini en aza düşürmek ve ramazan ayının başlayacak olması nedeniyle 22 Nisan Çarşamba günü market ve bakkalların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma günlerinde marketler ve bakkallar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Ayrıca vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelliler hariç) ikametlerine en yakın market ve bakkallara gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında marketler ve bakkallar evlere servis şeklinde de satış yapabilecek. 25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günleri ise marketler ve bakkallar kapalı olacak. Büfe, Tekel Büfe, Kuruyemiş, Şarküteri, Kasap ve Manavlar sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu tüm günlerde kapalı olacak. Nöbetçi olan akaryakıt istasyonlarının marketleri ise açık olacak.

FIRINLAR KISITLAMA SÜRESİNCE AÇIK OLACAK

23 Nisan Perşembe, 24 Nisan Cuma, 25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günleri, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı işyerleri (Bu işyerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.) açık olacak. Ayrıca araçla da satış yapılabilecek.

Pastaneler, perşembe ve cuma günleri 09.00-14.00 saatlerinde müşterilerine hizmet verebilecek. Bu saatler dışında ve cumartesi- pazar günü müşterilere hizmet verilemeyecek olup sadece paket siparişi usulüyle çalışılacak.

LOKANTA VE RESTORANLAR PAKET SERVİS HİZMETİ VERECEK

Lokanta ve restoranlar, ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması olacağı günler olan 23 Nisan Perşembe, 24 Nisan Cuma, 25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günlerinde, sadece evlere paket servis hizmeti verebilecek.

Kaynak: Bültenler

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