Bakkal, evinin önünde öldürüldü

GAZİANTEP'te, bakkallık yapan Adem Çetinalp (22) borç meselesi yüzünden tartıştığı ileri sürülen kişiler tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

GAZİANTEP'te, bakkallık yapan Adem Çetinalp (22) borç meselesi yüzünden tartıştığı ileri sürülen kişiler tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, dün gece Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bakkallık yapan Adem Çetinalp ile borcunu ödemesini istediği kişi arasında gün içerisinde tartışma yaşandı. Bu kişi, gece yanında bir grup arkadaşı ile Çetinalp'in evinin bulunduğu sokağa geldi. Ellerinde sopa, bıçak ve silah olan grubu görünce dışarı çıkan Çetinalp, ateşlenen tabancadan çıkan kurşunların vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı. Çetinalp, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına kurtarıldı.Çetinalp'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı