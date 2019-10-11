Bakkal dükkanında yüzlerce tıbbi ilaç ele geçirildi

11.10.2019 14:02

İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri iş yerlerine yaptığı denetimler sırasında bir bakkal dükkanında yüzlerce tıbbi ilaç ele geçirdi.

Denetim yapan İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri Dervişpaşa Mahallesi'ndeki Suriye uyruklu olduğu belirtilen Ahmed Sabid tarafından işletilen bakkal dükkanında yaptığı denetimlerde çoğunluğu ağrı kesici yüzlerce tıbbi ilaç buldu.

İlaçlara imha edilmek üzere el konulurken, iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

8'inci Bölge Gaziantep Eczacılar Odası İslahiye Temsilcisi Hasan Yıldırım, ilaçların bakkalda satılmasının yasak olduğunu belirterek, vatandaşları bakkalda ilaç almamaları yönünde uyardı.

Kaynak: AA