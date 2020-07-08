Bakkal dükkanı, yangında küle döndü
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Bakkal dükkanı, yangında küle döndü

ADANA'da bir bakkal dükkanı, elektrik kontağından çıkan yangında küle döndü.

Bakkal dükkanı, yangında küle döndü
08.07.2020 05:24 | Son Güncelleme: 08.07.2020 05:28

ADANA'da bir bakkal dükkanı, elektrik kontağından çıkan yangında küle döndü. Yangın sırasında elektrik hattında meydana gelen küçük çaplı patlamalar ise korkuttu. 

Yangın, saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ndeki Duran Genç'e ait bakkal dükkanında çıktı. İş yerinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin, iş yerinin camlarını kırıp, alevlere müdahale ettiği sırada kaçak çaplı patlamalar meydana geldi. Elektrik kontağından meydana gelen patlamalar, kısa süreli korkuya neden olurken, iş yerindeki yangın yaklaşık yarım süren çalışmayla söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın, bakkal dükkanını küle çevirdi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. 


Kaynak: DHA

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