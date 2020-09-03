BAKKA Yönetim Kurulu Başkanlığını Vali Fuat Gürel devraldı
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BAKKA Yönetim Kurulu Başkanlığını Vali Fuat Gürel devraldı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının (BAKKA) video konferans sistemi üzerinden yapılan eylül ayı yönetim kurulu toplantısında, BAKKA Yönetim Kurulu Başkanlığını bir yıl süreyle yürütmek üzere Vali Fuat Gürel devraldı.

BAKKA Yönetim Kurulu Başkanlığını Vali Fuat Gürel devraldı
03.09.2020 17:13 | Son Güncelleme: 03.09.2020 17:22

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının (BAKKA) video konferans sistemi üzerinden yapılan eylül ayı yönetim kurulu toplantısında, BAKKA Yönetim Kurulu Başkanlığını bir yıl süreyle yürütmek üzere Vali Fuat Gürel devraldı.

Vali Gürel başkanlığında yapılan BAKKA Yönetim Kurulu toplantısına, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, yönetim kurulu üyeleri Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Zonguldak İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Metin Demir, Bartın TSO Başkanı Halil Balık, BAKKA Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz ve ajans uzmanları katıldı.

Toplantıda, sonuç odaklı programlar ile 2021 yılı çalışma programı ve bütçe taslağı yönetim kurulunun onayına sunuldu.

Kaynak: AA

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