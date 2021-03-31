BAKKA mart ayı yönetim kurulu toplantısı çevrimiçi yapıldı
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BAKKA mart ayı yönetim kurulu toplantısı çevrimiçi yapıldı

Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
BAKKA mart ayı yönetim kurulu toplantısı çevrimiçi yapıldı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) mart ayı yönetim kurulu toplantısı çevrimiçi gerçekleştirildi.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) mart ayı yönetim kurulu toplantısı çevrimiçi gerçekleştirildi.

BAKKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Karabük Valisi Fuat Gürel'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Bartın Valisi Sinan Güner, yönetim kurulu üyeleri, BAKKA Genel Sekreteri Lutfi Altunsu ve ajans uzmanları katıldı.

Şubat ayında yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan kararlarla ilgili yapılan çalışmaların görüşüldüğü toplantıda, ajans uzmanları tarafından 2020 yılı mali destek programları ilerleme raporları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda ayrıca, gelecek ay için planlanan çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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