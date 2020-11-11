BAKKA Genel Sekteri Altunsu'dan Gürel'e ziyaret

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreteri Lutfi Altunsu, Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret etti.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreteri Lutfi Altunsu, Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret etti.

BAKKA Genel Sekreteri Muhammet Ali Oflaz'ın eski görev yeri olan Ankara Kalkınma Ajansına geri dönmesinin ardından boşalan genel sekreterlik görevine atanan ve göreve başlayan Lutfi Altunsu, BAKKA Yönetim Kurulu Başkanı Vali Fuat Gürel'i ziyaret etti.

Genel Sekreter Altunsu'ya yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Fuat Gürel, çalışmalarında başarılar diledi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı