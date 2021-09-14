BAKKA Eylül Ayı Yönetim Kurulu Toplantısını Yaptı

BAKKA Eylül Ayı Yönetim Kurulu Toplantısını YaptıBAKKA Eylül Ayı Yönetim Kurulu Toplantısını YaptıBatı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Eylül ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Bartın' da Riverside Hotel'de gerçekleştirildi. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın Başkanlık yaptığı toplantıya, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bartın Valisi Sinan Güner, Yönetim Kurulu Üyesi Karabük Valisi Fuat Gürel, illerimizin Belediye Başkanları, Sanayi Ticaret Odası Başkanları, İl Genel Meclisi Başkanlarından oluşan diğer üyeleri ve BAKKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu katıldı. Toplantı, bir önceki Yönetim Kurulu Toplantısında alınan kararlarla ilgili yapılan çalışmaların görüşmeleriyle başladı. Program İlerleme Raporları hakkında bilgilendirmenin yapılmasının ardından 2021 Yılı Ara Dönem Birim Faaliyet Raporu ve 2022 Yılı Çalışma Programı ve Bütçe Taslağı görüşülerek karara bağlandı. Toplantı, gelecek ay için planlanan çalışmalar hakkında Yönetim Kuruluna bilgiler verilmesiyle son buldu

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