BAKKA'dan 20,2 milyon lira destek

03.03.2020 12:41 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:41

Karabük'te, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından 20 milyon 202 bin 171 lira ajans desteği verirken, bu destelerle 428 kişiye istihdam sağlandı.



Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında BAKKA Karabük Yatırım Destek Ofisini (YDO) ziyaret ederek Koordinatör Sakin Eren'den 2019 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



YDO Koordinatörü Sakin Eren slaytlar eşliğinde yaptığı sunumda, 2019 yılında il genelinde 9 teknik destek projesiyle 741 kişinin nitelikli konularda eğitim aldığını ve bu projelere 172 bin 280 lira BAKKA olarak destek sağladıklarını belirtti.



Ere, 2019 yılı il bazında 3 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Projesi başvurusu alındığını, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Eğitimin Sesi, İş Gücünün Nefesi Karabük 2023" projesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün "Karabük Kahyalar Köyü Organik Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği" projesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandığını söyledi.



İl genelinde Mali Destek Programı ile 2010-2018 yılları arasında 95 sözleşme imzaladıklarını, 20 milyon 202 bin 171 lira ajans desteğiyle 428 kişiye istihdam sağladıklarını ifade eden Eren, "2012-2019 yılları arasında 93 adet teşvik belgesi almış yatarım bulunmakta olup, yatırımların genellikle hizmet sektöründe olduğu görülmektedir. Bu yatırımlarla Karabük ilimizde 2 bin 227 kişinin istihdam edilmiş ve 1 milyon 59 bin 14 lira yatırım sağlanmış olacaktır" dedi.



Karabük için hazırlanan raporlar hakkında da bilgi veren Sakin Eren, BAKKA tarafından Karabük özelinde 8 ve bölge düzeyinde hazırlanıp Karabük'ü de içeren 10 olmak üzere toplam 18 analiz, rapor ve plan hazırlandığını kaydetti.



Eren, sadece Karabük için şu analizlerin yapıldığını açıkladı:



"Ovacık Hayvancılığının Stratejik Planı Analiz Çalışması, Karabük Ekonomik Kalkınma ve Gelişim Stratejileri, Karabük ili Lojistik Merkezi Fizibilitesi, Haddehanelerin Şehir Dışına Taşınması Raporu, Karabük ili İhracatı Nasıl Gelişir, Eskipazar Metal, Metal Ürünleri İhtisas OSB Ön Araştırma ve Bilgilendirme Raporu, Kümelenme ve Karabük'te Raylı Sistemler ile Karabük Mağaraları Araştırma Raporu. Bölge düzeyinde yapılan ve Karabük'ü de içeren çalışmaları; Demir-Çelik Sektörü Çalıştay Raporu, Demir-Çelik Sektörü Mevcut Durum Analizi, OSB Mevcut Durum Raporu, Mobilya ve orman Ürünleri Sektör Analizi Raporu, Ulaşım ve Lojistik Master Planı, Sektör Tanımlama, Önçeliklendirme ve Rekabet Analizi Raporu, Turizm Sektörü Çalıştay Raporu, Turizm Sektör Analizi, Yapı Malzemeleri Sektör Analizi ve Zonguldak, Karabük, Bartın İlleri Çevresel Durum Değerlendirmesi." - KARABÜK

Kaynak: İHA