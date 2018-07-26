Bakka Bartın'da Toplandı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), aylık olağan toplantısını Bartın'da gerçekleştirdi.

Karabük Valisi Kemal Çeber başkanlığında Bartın Valiliği Ceşm-i Cihan Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda TR81 Bölgesi Potansiyel Yatırım Alanları Tespiti ile Master Planlılarının Hazırlanması ve 2019 bütçesi çalışma programı hazırlıkları ile ilgili hususlar görüşüldü. Projelerin önemine değinilerek, uygulanması kararlaştırıldı.

Sanayi sektöründeki mevcut durum araştırılacak

TR81 Bölgesi Potansiyel Yatırım Alanları Tespiti ve Master Planlılarının Hazırlanması projesi ile öncelikle bölgenin sanayi sektöründeki mevcut durumunun araştırılması hedefleniyor. Bu kapsamda mevcut sektördeki üretim yapısı ve düzeyinin tespiti, öncelikli sektörlerin ve bu sektörlerde uygulanacak stratejilerin belirlenmesi ve analiz edilmesi amaçlanıyor. 8 ay sürmesi planlan ardından elde edilecek bulgulara bağlı olarak ve bölge potansiyelleri de göz önünde bulundurularak; master plan ve yatırım ön fizibiliteleri oluşturulacak.

Projeler değerlendirildi

Yönetim Kurulu Üyelerinin eksiksiz katıldığı toplantıda mali yönetim yeterliliği denetim bulguları hakkında da yönetim kuruluna bilgi verilerek, görüşleri soruldu. Toplantıda son olarak 2018 yılı küçük ölçekli altyapı ve sosyal kalkınma mali destek programları kapsamında sunulan projeler değerlendirilerek, nihai listeler oluşturuldu.

Karabük Valisi Kemal Çeber başkanlık etti

Karabük Valisi Kemal Çeber başkanlığında yapılan toplantıya; Bartın Valisi Nusret Dirim, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Bartın İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun, Zonguldak İl Genel Meclis Başkanı Necdet Karaveli, Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Bartın TSO Başkanı Halil Balık, Karabük TSO Başkanı Mehmet Mescier, BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar ve BAKKA personeli katıldı. Toplantıya Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir mazeret göstererek katılmadı. - BARTIN