Bakka Haziran Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Zonguldak'ta Yapıldı.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Haziran ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Zonguldak'ta gerçekleştirildi.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Haziran ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Zonguldak'ta gerçekleştirildi.

Vali Fuat Gürel'in Başkanlık yaptığı toplantıya, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Bartın Valisi Sinan Güner, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri ve BAKKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu katıldı.

Toplantı, bir önceki Yönetim Kurulu Toplantısında alınan kararlarla ilgili yapılan çalışmaların görüşmeleriyle başladı. Ajans Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu tarafından 2020 Yılı Mali Destek Programları İlerleme Raporları, hukuk işleri ile ilgili hususlar ve toplu iş sözleşmesiyle ilgili hususlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Toplantı, gelecek ay için planlanan çalışmalar hakkında Yönetim Kuruluna bilgiler verilmesiyle son buldu.

Kaynak: Habermetre