Bakıyormuş gibi yaptı bir anda çalıp kaçtı Gaziantep'te bir telefon dükkanına giren şüpheli şahıs, iş yeri sahibinin kendisine verdiği telefonu kontrol ediyormuş yaptıktan sonra çalarak uzaklaştı.

Gaziantep'te bir telefon dükkanına giren şüpheli şahıs, iş yeri sahibinin kendisine verdiği telefonu kontrol ediyormuş yaptıktan sonra çalarak uzaklaştı. Güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen görüntülerden tespit edilen şahsın beş yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kayaönü Mahallesi'nde bir telefon dükkanında meydana gelen 2 adet cep telefonu hırsızlığı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen iki şüpheli şahıs yakalandı. Telefon dükkanına giren ve beş yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenilen şüpheli şahsın iş yerindeki telefonları kontrol ediyormuş gibi yaptıktan sonra çalıp kaçma anları ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA