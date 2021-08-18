Bakiye Duran, Ultra Trail du Mont-Blanc'da yarışacak
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Bakiye Duran, Ultra Trail du Mont-Blanc'da yarışacak

Bakiye Duran, Ultra Trail du Mont-Blanc'da yarışacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye'nin ilk kadın ultra trail (patika koşusu) atleti Bakiye Duran, 23-29 Ağustos 2021 tarihleri arasında Fransa'nın Chamonix-Mont-Blanc bölgesinde düzenlenecek Ultra Trail du Mont-Blanc yarışında ülkemizi temsil eden sporculardan biri olacak.

Türkiye'nin ilk kadın ultra trail (patika koşusu) atleti Bakiye Duran, 23-29 Ağustos 2021 tarihleri arasında Fransa'nın Chamonix-Mont-Blanc bölgesinde düzenlenecek Ultra Trail du Mont-Blanc yarışında ülkemizi temsil eden sporculardan biri olacak. Duran, ismini Avrupa ve Alplerin en yüksek dağı Mont-Blanc'dan alan organizasyonda 300 km mesafeli PTL (Petite Trotte a Leon) dağ yarışında yer alacak.

Fransa'nın Chamonix-Mont-Blanc bölgesinde düzenlenecek Ultra Trail du Mont-Blanc yarışında mücadele edecek olan 62 yaşındaki Bakiye Duran, zorlu yarış öncesi açıklamalarda bulundu. Duran, "UTMB'ye katılacak Türk sporculardan biri olacağım için çok mutluyum. Türkiye'nin ilk kadın ultra atleti olarak Türk sporcularının yurtdışında koşabilmelerinin önünü açtığımı düşünüyorum. Böylece ülkemizden atletlerin de dünya genelinde çok uzun mesafeleri, çok farklı arazilerde başarıyla koşabileceğini kanıtlamıştım. Şimdi kariyerimin en önemli yarışlarından birine daha katılacağım. 300 km mesafeli PTL yarışı, 25.000 metre tırmanış içeren parkuruyla ultra trail dünyasının en zorlu yarışları arasında gösteriliyor. Bu zorlu parkura hazırlanmamdaki destekleri için de Merrell Türkiye'ye çok teşekkür ederim. UTMB'de ülkemi başarıyla temsil edeceğime ve önemli bir derece elde edeceğime inanıyorum" dedi.

Samsun'da doğan ve Marmara Üniversitesi Kimya Bölümü mezunu olan Bakiye Duran, ülkemizin ilk kadın ultra atleti olmasının yanı sıra şu başarıları da elde etmişti:

Avrasya Maratonu (Türkiye, 1989): Kadınlar birinciliği

Avrupa 100 km Ultra Maraton Şampiyonası (Hollanda, 2000): Avrupa üçüncülüğü

100 km Pist Dünya Kupası (İtalya, 2003): Dünya üçüncülüğü

110 km Dünya Dağ Şampiyonası (İsviçre, 2003): Parkur rekoru

24 Saat Salon Dünya Kupası (Çekya, 2004): 178 km dünya üçüncülüğü

48 Saat Salon Dünya Kupası (Çekya, 2004): 241 km dünya dördüncülüğü

Patagonya Expedition Adventura Challenge Dünya Kupası (Şili, 2006): 600 km dünya üçüncülüğü

Kalhari Desert Extreme Ultra Maraton Dünya Kupası (Güney Afrika, 2012): 250 km birinciliği

Himalayalar 100 km Dağ Ultra Maratonu (Nepal, 2013): Üçüncülük

Namibya Desert Ultra Maratonu (Namibya, 2018): 250 km dördüncülüğü

Likya Yolu Ultra Maratonu: 250 km kadınlar birinciliği

İznik Ultra Maratonu: 120 km kadınlar birinciliği - İSTANBUL

Bakiye Duran, Ultra Trail du Mont-Blanc'da yarışacak
Bakiye Duran, Ultra Trail du Mont-Blanc'da yarışacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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