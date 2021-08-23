"Bakırköy ve Ümraniye İlçelerimizde İzinsiz-Ruhsatsız Atık Toplama ve Ayırma Yerleri ile Çekçekçi Şahıslara Yönelik Denetim" Basın Açıklaması
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"Bakırköy ve Ümraniye İlçelerimizde İzinsiz-Ruhsatsız Atık Toplama ve Ayırma Yerleri ile Çekçekçi Şahıslara Yönelik Denetim" Basın Açıklaması

'Bakırköy ve Ümraniye İlçelerimizde İzinsiz-Ruhsatsız Atık Toplama ve Ayırma Yerleri ile Çekçekçi Şahıslara Yönelik Denetim' Basın Açıklaması
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T. C.İSTANBUL VALİLİĞİİl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü"BAKIRKÖY VE ÜMRANİYE İLÇELERİMİZDEİZİNSİZ-RUHSATSIZ ATIK TOPLAMA VE AYIRMA YERLERİ İLEÇEKÇEKÇİ ŞAHISLARA YÖNELİK DENETİM"BASIN AÇIKLAMASI (2021- 69 )Şehrimizde izinsiz-ruhsatsız atık toplama ve ayırma faaliyetleri;

T. C.

İSTANBUL VALİLİĞİ

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

"BAKIRKÖY VE ÜMRANİYE İLÇELERİMİZDE

İZİNSİZ-RUHSATSIZ ATIK TOPLAMA VE AYIRMA YERLERİ İLE

ÇEKÇEKÇİ ŞAHISLARA YÖNELİK DENETİM"

BASIN AÇIKLAMASI (2021- 69 )

Şehrimizde izinsiz-ruhsatsız atık toplama ve ayırma faaliyetleri; başta çevre ve halk sağlığı sorunları olmak üzere, kayıt dışı ve sağlıksız koşullarda istihdama yol açmakta, ayrıca kamu zararı ve haksız kazanca sebebiyet vermektedir.

Bütün bu olumsuzlukları gidermek amacıyla denetimlerimiz devam ediyor, devam edecektir.

Valiliğimizin koordinasyonunda; Bakırköy ve Ümraniye ilçelerimizde kaymakamlıklarımız, belediye başkanlıkları ve ilçe emniyet müdürlüklerince yapılan denetimlerde, çekçek olarak tabir edilen 650 atık toplama aracı ve 10 plakasız motosiklete el konulmuştur.

Ayrıca; bu mekanlarda yapılan denetimlerde 141'i yerli, 145'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 286 şahıs hakkında işlem yapılmıştır.

Yabancı uyruklu şahıslar, düzensiz göçle mücadele kapsamında sınırdışı işlemleri yapılmak üzere Tuzla Geri Gönderme Merkezine sevk edilmiştir.

Bu ilçelerimizde bir daha çekçekçi diye tabir edilen atık toplayıcıları olmaması için belediyelerimiz, muhtarlıklarımız ve hemşehrilerimizin gereken duyarlığı göstereceklerine inancımız tamdır.

Destekleri için tüm hemşehrilerimize ve denetimlere katılan görevlilere teşekkür ediyoruz.

Daha temiz bir çevre, huzurlu ve güvenli bir şehir için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 23. 08. 2021- Saat: 16. 00

Kaynak: Habermetre

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"Bakırköy ve Ümraniye İlçelerimizde İzinsiz-Ruhsatsız Atık Toplama ve Ayırma Yerleri ile Çekçekçi Şahıslara Yönelik Denetim" Basın Açıklaması - Haberler
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