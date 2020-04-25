BAKIRKÖY VE KÜÇÜKÇEKMECE'DE FIRIN ÖNLERİNDE PİDE KUYRUĞU RAMAZAN ayının başlamasıyla birlikte pide almak isteyenler fırınlara gitti.

RAMAZAN ayının başlamasıyla birlikte pide almak isteyenler fırınlara gitti. İftara saatler kala Bakırköy ve Küçükçekmece 'deki fırınların önünde pide kuyruğu oluştu.

İstanbul'da fırınların önünde uzun pide kuyrukları oluştu. İftar saatinin yaklaşması ile sıcak pide almak isteyenler Bakırköy İncirli Caddesi ve Küçükçekmece Halkalı Mahallesi'ndeki fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Koronavirüs tedbirlerine uyarak maske takan ve sosyal mesafe kuralına uyan vatandaşlar sırayla fırına girerek ramazan pidesi aldı.

- İstanbul

Kaynak: DHA