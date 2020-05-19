Bakırköy ve Küçükçekmece'de 19.19'da balkonlardan İstiklal Marşı okundu
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Bakırköy ve Küçükçekmece'de 19.19'da balkonlardan İstiklal Marşı okundu

BAKIRKÖY ve Küçükçekmece'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için saatler 19.19'u gösterdiğinde vatandaşlar balkon ve pencerelerden İstiklal Marşı okudu.

Bakırköy ve Küçükçekmece'de 19.19'da balkonlardan İstiklal Marşı okundu
19.05.2020 20:57 | Son Güncelleme: 19.05.2020 20:57
BAKIRKÖY ve Küçükçekmece'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için saatler 19.19'u gösterdiğinde vatandaşlar balkon ve pencerelerden İstiklal Marşı okudu.

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl 19 Mayıs kutlamaları meydanlarda yapılamadı. Saatler 19.19'u gösterdiğinde vatandaşlar balkon ve pencerelere çıkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu. 

Bakırköy ve Küçükçekmece'de balkon ve pencerelere çıkan vatandaşları İstiklal Marşı'nı okudukları anlar havadan da görüntülendi.

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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