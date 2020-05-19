BAKIRKÖY VE KÜÇÜKÇEKMECE'DE 19.19'DA BALKONLARDAN İSTİKLAL MARŞI OKUNDU Bakırköy ve Küçükçekmece'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için saatler 19.19'u gösterdiğinde vatandaşlar balkon ve pencerelerden İstiklal Marşı okudu.

Bakırköy ve Küçükçekmece'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için saatler 19.19'u gösterdiğinde vatandaşlar balkon ve pencerelerden İstiklal Marşı okudu.

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl 19 Mayıs kutlamaları meydanlarda yapılamadı. Saatler 19.19'u gösterdiğinde vatandaşlar balkon ve pencerelere çıkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu.

Bakırköy ve Küçükçekmece'de balkon ve pencerelere çıkan vatandaşları İstiklal Marşı'nı okudukları anlar havadan da görüntülendi.

- İstanbul

Kaynak: DHA