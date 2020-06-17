Bakırköy ve Fatih'te iş yerlerine korona virüs denetimi
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Bakırköy ve Fatih'te iş yerlerine korona virüs denetimi

Yeni normalleşme süreciyle birlikte polis ekipleri Bakırköy ve Fatih'te restoran, kafe gibi işletmelere denetim gerçekleştirdi.

Bakırköy ve Fatih'te iş yerlerine korona virüs denetimi
17.06.2020 17:40 | Son Güncelleme: 17.06.2020 18:19

Yeni normalleşme süreciyle birlikte polis ekipleri Bakırköy ve Fatih'te restoran, kafe gibi işletmelere denetim gerçekleştirdi. Ekipler iş yerleri ve vatandaşlara sosyal mesafe ve hijyen konularına dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Korana virüs tedbirleri kapsamında yeni normalleşme sürecine 1 Haziran itibariyle geçilmişti. Ekipler bu kapsamda denetimlerini sıkılaştırdı. Bakırköy ve Fatih'te polis ekipleri lokanta, kafe gibi işletmelere denetim gerçekleştirdi. İş yerlerine giren ekipler sosyal mesafe ve hijyen konusuna uymaları noktasında işletme sahiplerine uyarılarda bulundu. Sosyal mesafeye uyulmayan işletmelerde olması gereken düzen anlatıldı. İşletmelere giriş çıkışlarda ateş ölçüm yapılıp, hijyen ve mesafe konusunda taviz verilmemeleri gerektiği üzerine duruldu. Bakırköy ve çevresinde devriye atan ekipler maske ve sosyal mesafeye uymayan vatandaşları uyardı.

"Dikkat etmeliyiz

Sürecin kontrol altında olması gerektiğini belirten Remzi Sızan "Üç aylık pandemi süreci atlattık insanlar evde bunaldı sıkıldı çoğu insanın psikolojisi bozuldu. Bir yandan iyi oldu bazı dezavantajları da var. Kimi işletmeleler kurallara uyarken bazısı kısmen uyuyor. Ben geldiğim mekandan memnunum arkadaşlar hijyen ve maske konusunda özen gösteriyorlar."dedi.

"İnsanlar kendilerini bıraktı

"Hülya Yıldız ise "Aslında güzel denetleme olması ama her yerde olmuyor maalesef iç içe herkes. Şu an inanılmaz şekilde herkes kendini saldı ben ve arkadaşım da buna dahil daha büyük cezalar gelip evden çıkamayacağız gibi duruyor"diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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