BAKIRKÖY VE BAHÇELİEVLER'DE SOKAKLARDAKİ KALABALIK DİKKAT ÇEKTİ KORONAVİRÜSLE mücadele etmek için alınan önlemler kapsamında vatandaşlara "evde kal" çağrısı yapılmasına rağmen Bakırköy ve Şirinevler'de güneşli havayı fırsat bilenler dışarıya çıktı.

KORONAVİRÜSLE mücadele etmek için alınan önlemler kapsamında vatandaşlara "evde kal" çağrısı yapılmasına rağmen Bakırköy ve Şirinevler'de güneşli havayı fırsat bilenler dışarıya çıktı. Her iki yerdeki yoğunluğu dikkat çekti.

Bu gece 00.00'da başlayacak ve iki gün sürecek sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar alışveriş için sokaklara çıktı. Güneşli havanın da etkisiyle trafiğe kapalı olan Bakırköy ve Şirinevler Meydanı'nda vatandaşların yoğunluğu görüldü. Bazı vatandaşlar alışveriş yaparken bazıları da banklarda oturmayı tercih etti. Vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadıkları da görüldü.

Kaynak: DHA