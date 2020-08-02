Bakırköy sahilinde denizde ceset bulundu
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Bakırköy sahilinde denizde ceset bulundu

Bakırköy sahilinde bir erkek cesedi bulundu.

Bakırköy sahilinde denizde ceset bulundu
02.08.2020 10:01 | Son Güncelleme: 02.08.2020 10:53

Bakırköy sahilinde bir erkek cesedi bulundu. Polis ekiplerince denizden çıkarılan ceset, morga kaldırıldı.

Bakırköy sahilinde sabahın erken saatlerinde yürüyen vatandaşlar denizde hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi fark etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen sahil güvenlik ve sağlık ekipleri denizdeki cesedi kıyaya çıkardı. Yapılan incelemelerde cesedin N.D. isimli 30'lu yaşlarda bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. N.D.'nin cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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