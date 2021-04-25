Bakırköy sahilde dronelu kısıtlama denetimi
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Bakırköy sahilde dronelu kısıtlama denetimi

Bakırköy sahilde dronelu kısıtlama denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bakırköy'de polis ekipleri sahilde sokağa çıkma kısıtlaması denetimi gerçekleştirdi.

Bakırköy'de polis ekipleri sahilde sokağa çıkma kısıtlaması denetimi gerçekleştirdi.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında uygulamalarını arttırdı. Bakırköy sahilde polis ekipleri drone ile denetim gerçekleştirdi. Ekipler uygulama esnasında izni olan bir kişiye uyarıda bulundu. Sahil koridoru boyunca yapılan denetimlerde alanın bomboş olduğu görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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