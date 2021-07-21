Bakırköy sahilde atlı polisler devriye gezdi
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Bakırköy sahilde atlı polisler devriye gezdi

Bakırköy sahilde atlı polisler devriye gezdi
Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, Bakırköy'de Florya sahilde ve plajda devriye gezdi.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, Bakırköy'de Florya sahilde ve plajda devriye gezdi.

Biri kadın 2 kişiden oluşan atlı polis ekibine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar, "Ödül" ve "Nefer" isimli polis atlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Atlı polis ekibinin, vatandaşların yoğun olduğu noktalarda sıklıkla devriye gezecekleri öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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