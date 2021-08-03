Bakırköy sahil yolunda trafiği tehlikeye düşüren düğün magandaları yakalandı
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Bakırköy sahil yolunda trafiği tehlikeye düşüren düğün magandaları yakalandı

Bakırköy sahil yolunda trafiği tehlikeye düşüren düğün magandaları yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bakırköy sahil yolunda düğün konvoyu oluşturarak bütün şeritleri trafiğe kapatıp ilerleyen 6 kişi yakalandı.

Bakırköy sahil yolunda düğün konvoyu oluşturarak bütün şeritleri trafiğe kapatıp ilerleyen 6 kişi yakalandı. 6 sürücüye toplam bin 728 lira idari para cezası uygulandı.

Bakırköy Sahil Yolu'nda düğün için araçlarla konvoy oluşturan trafik magandaları yolda bütün şeritleri kapatarak ilerlemiş ve diğer araçların geçişini zorlaştırarak trafik akışını tehlikeye sokmuştu. Araçların camlarından sarkan şahıslar, kendi canlarını da tehlikeye atmıştı. Görüntülerin ortaya çakmasının ardından kimlikleri tespit edilen sürücüler H.D., G.D., A.B., A.K., N.M.A. ve M.A.U. yakalandı. Sürücülerin her birine ayrı ayrı olmak üzere, trafik güvenliği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanmaktan 144 lira, trafik akışını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak belirtilen hız sınırının altına sürmekten ise 144 lira olmak üzere toplam bin 728 lira idari para cezası uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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