Bakırköy sahil yolunda seyir halindeki bir tırın üzerindeki demir parçası üst geçide çarparak...
Bakırköy sahil yolunda seyir halindeki bir tırın üzerindeki demir parçası üst geçide çarparak arkasından gelen bir aracın üzerine düştü.
11.10.2019 16:25
Bakırköy sahil yolunda seyir halindeki bir tırın üzerindeki demir parçası üst geçide çarparak arkasından gelen bir aracın üzerine düştü. Demirin altında kalan araçtaki 2 kişi çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılırken polis ekipleri olay yerinden kaçan tır sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: İHA