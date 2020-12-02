Son dakika haberi: Marmaray köprüsüne çarpan tırın dorsesi yan yattı
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Son dakika haberi: Marmaray köprüsüne çarpan tırın dorsesi yan yattı

02.12.2020 13:52 | Son Güncelleme: 02.12.2020 14:47

Son dakika haberler... Marmaray köprüsüne çarpan tırın dorsesi yan yattı -Kaza nedeni ile yol trafiğe kapatıldı Feci kazada sürücü yara almadan kurtuldu Bakırköy sahil yolunda Marmaray seferlerinin yapıldığı Yeşilyurt Köprüsü'ne çarpan tırın dorsesi yola devrildi.

Marmaray köprüsüne çarpan tırın dorsesi yan yattı

-Kaza nedeni ile yol trafiğe kapatıldı

Feci kazada sürücü yara almadan kurtuldu

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İSTANBUL - Bakırköy sahil yolunda Marmaray seferlerinin yapıldığı Yeşilyurt Köprüsü'ne çarpan tırın dorsesi yola devrildi. Kaza nedeni ile yol trafiğe kapatıldı. Sürücünün kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Dorsenin kaldırılma çalışmalar devam ediyor.

Kaza, saat 13.30 sularında Bakırköy sahil yolunda Marmaray seferlerinin yapıldığı Yeşilyurt Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yusuf A. yönetimindeki mobilya malzemesi taşıyan tırın dorsesi köprüye çarparak yola devrildi. Kaza nedeni ile yol trafiğe kapatıldı. Sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerince incelemesi sürerken dorsenin kaldırılması için olay yerine takviye ekipler bekleniyor. Öte yandan kaza anından köprü üzerinde Marmaray seferlerinin olmaması büyük bir faciayı önledi.

Son dakika haberi: Marmaray köprüsüne çarpan tırın dorsesi yan yattı
Son dakika haberi: Marmaray köprüsüne çarpan tırın dorsesi yan yattı
Son dakika haberi: Marmaray köprüsüne çarpan tırın dorsesi yan yattı
Son dakika haberi: Marmaray köprüsüne çarpan tırın dorsesi yan yattı
Son dakika haberi: Marmaray köprüsüne çarpan tırın dorsesi yan yattı
Son dakika haberi: Marmaray köprüsüne çarpan tırın dorsesi yan yattı
Son dakika haberi: Marmaray köprüsüne çarpan tırın dorsesi yan yattı
Son dakika haberi: Marmaray köprüsüne çarpan tırın dorsesi yan yattı
Son dakika haberi: Marmaray köprüsüne çarpan tırın dorsesi yan yattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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