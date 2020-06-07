Bakırköy sahil doldu taştı, 65 yaş üstü vatandaşlar yasağın kalkmasını istedi
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Bakırköy sahil doldu taştı, 65 yaş üstü vatandaşlar yasağın kalkmasını istedi

Bakırköy sahil doldu taştı, 65 yaş üstü vatandaşlar yasağın kalkmasını istedi "Okul çocuklarının tatil olması gibi aynı zevki alıyoruz" Korana virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar kısıtlamanın olmadığı ilk hafta sonunda Bakırköy sahilde yerini aldı.

07.06.2020 18:22 | Son Güncelleme: 07.06.2020 18:27

Bakırköy sahil doldu taştı, 65 yaş üstü vatandaşlar yasağın kalkmasını istedi

"Okul çocuklarının tatil olması gibi aynı zevki alıyoruz"

İSTANBUL - Korana virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar kısıtlamanın olmadığı ilk hafta sonunda Bakırköy sahilde yerini aldı. dışarıya çıkan yaşlılardan Yaşar Başarır, "Okul çocuklarının tatil olması gibi onlar nasıl zevk alıyorsa bizde aynı zevki alıyoruz"şeklinde konuştu.

Korana virüs tedbirleri kapsamında uzun süredir sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstü vatandaşlar 14.00 ve 20. 00 arasındaki izinlerini değerlendirerek Bakırköy sahilde yerlerini aldı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk hasta sonunda sahiller dolup taşarken yaşlı vatandaşlar da denizin güzel havanın tadını çıkardı. Kimi banklarda oturup sohbet ederken kimi yürüyüş yaptı. 65 yaş sütü vatandaşlar yasağın kalkmasını istedi, özgürlüklerini özlediklerini ifade etti. Polis ekipleri sahilde güvenlik kontrolü sağlarken bazı vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı görüldü.

"Yürümeyi unuttum"

Özgürlüklerini özlediklerini ifade eden Zerrin Özden "O kadar bunaldık ki bizde bir tabir vardır at kuyruğunu kaldırdı nefes aldık, at kuyruğunu indirdi nefessizlikten öldük. Artık isyan ediyoruz bunaldık konuşmaktan aciziz yürümeyi unuttum"dedi.

"Çocuklar gibi mutluyuz"

Yaşar Başarır bir an önce sokakta olacakları günü beklediklerini belirterek "Okul çocuklarının tatil olması gibi onlar nasıl zevk alıyorsa aynı zevki alıyoruz evde sürekli kalmanın hapishaneden farkı yoktur orada da insanlara yemek veriliyor ama dışarı çıkmaları yasak onun için mutluyuz bütün yaşlılar gibi"şeklinde konuştu

"Yasak kalksın

"Yasağın kalkmasını isteyen Vicdan Kuşçu ise "Hava almak için dışarı çıktık hapisiz bayadır hafta aralarında da istiyoruz. Pazar günü her yer kapalı olduğu için işlerimizi halledemiyoruz"diye konuştu.

Bakırköy sahil doldu taştı, 65 yaş üstü vatandaşlar yasağın kalkmasını istedi

Kaynak: İHA

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