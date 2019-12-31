Bakırköy meydanı'nda yılbaşı hazırlığı
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Bakırköy meydanı'nda yılbaşı hazırlığı

Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda yeni yıl hareketliliği yaşanıyor.

31.12.2019 22:19 | Son Güncelleme: 31.12.2019 22:21
Bakırköy meydanı'nda yılbaşı hazırlığı

'nda yeni yıl hareketliliği yaşanıyor. Yeni yıla girmek için meydana gelen vatandaşlar, ışıklandırmaların önünde fotoğraf çekildi.

Yeni yıla saatler kala Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda gece yarısına saatler kala hareketlilik yaşanıyor.

Meydana gelen vatandaşlar ışıklandırmaların önünde fotoğraf çekildi. Öte yandan polis güvenlik önlemleri aldı. Şüphe üzerine durdurulanların GBT kontrolleri yapıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Bakırköy meydanı'nda yılbaşı hazırlığı
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