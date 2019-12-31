Bakırköy Meydanı'nda yılbaşı hazırlığı
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Bakırköy Meydanı'nda yılbaşı hazırlığı

BAKIRKÖY Cumhuriyet Meydanı'nda yeni yıl hareketliliği yaşanıyor.

31.12.2019 22:15 | Son Güncelleme: 31.12.2019 22:16
Bakırköy Meydanı'nda yılbaşı hazırlığı
BAKIRKÖY Cumhuriyet Meydanı'nda yeni yıl hareketliliği yaşanıyor. Yeni yıla girmek için meydana gelen vatandaşlar, ışıklandırmaların önünde fotoğraf çekildi.

Yeni yıla saatler kala Cumhuriyet Meydanı'nda gece yarısına saatler kala hareketlilik yaşanıyor. Meydana gelen vatandaşlar ışıklandırmaların önünde fotoğraf çekildi. Öte yandan polis güvenlik önlemleri aldı. Şüphe üzerine durdurulanların GBT kontrolleri yapıldı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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