Bakırköy Meydanı'nda yılbaşı hazırlığı
BAKIRKÖY Cumhuriyet Meydanı'nda yeni yıl hareketliliği yaşanıyor.
31.12.2019 22:15 | Son Güncelleme: 31.12.2019 22:16
BAKIRKÖY Cumhuriyet Meydanı'nda yeni yıl hareketliliği yaşanıyor. Yeni yıla girmek için meydana gelen vatandaşlar, ışıklandırmaların önünde fotoğraf çekildi.
- İstanbul
Yeni yıla saatler kala Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda gece yarısına saatler kala hareketlilik yaşanıyor. Meydana gelen vatandaşlar ışıklandırmaların önünde fotoğraf çekildi. Öte yandan polis güvenlik önlemleri aldı. Şüphe üzerine durdurulanların GBT kontrolleri yapıldı.
- İstanbul
Kaynak: DHA