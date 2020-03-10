Bakırköy meydan tasarımı için yarışma açıldı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bakırköy, Güncel

Bakırköy meydan tasarımı için yarışma açıldı

İBB, Taksim'den sonra Bakırköy Cumhuriyet (Özgürlük) Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması'nın başvuru sürecini başlattı. Proje teslimi için son tarih 7 Temmuz 2020.

10.03.2020 16:19 | Son Güncelleme: 10.03.2020 16:20
Bakırköy meydan tasarımı için yarışma açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kamusal açık alanlara yönelik düzenlediği kentsel tasarım yarışmalarına, Bakırköy Cumhuriyet (Özgürlük) Meydanı ile devam ediyor. Kamusal alanların erişilebilir, özgür, canlı, huzurlu ve güvenli yerler olması amacıyla, "İstanbul Kamusal Mekânlarına Kavuşuyor" temalı etkinlikler düzenleyen İBB, meydan düzenlemelerini paydaşlarına danışarak, kentlinin ihtiyaçlarını dinleyip görüşlerini alarak gerçekleştirmek istiyor.

Bu kapsamda, İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı Altyapı Projeler Müdürlüğü tarafından, Bakırköy Cumhuriyet (Özgürlük) Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması'nın başvuru süreci başlatıldı.

İstanbul'da giderek kaybolan aidiyet duygularını pekiştiren yarışma, Bakırköy'de hayal gücüne açık, kentsel örgütlenmeleri destekleme potansiyeline sahip bir kamusal alanın inşasına aracı olacak. Proje teslimi için son teslim tarihi 7 Temmuz 2020 olarak belirlendi. Kolokyum ve ödül töreni ise 8 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

EN İYİ TASARIMLARA 100 BİN LİRA ÖDÜL

Sonuçların açıklanmasını takiben 3 eşdeğer ödül arasından uygulanacak projeye karar verilmesi sürecinde yenilikçi, katılımcı, demokratik ve şeffaf bir yöntem uygulanacak. Bu yöntemde, eşdeğer ödüllerden uygulanacak olana karar verilmesi; jürinin, kullanıcıların, yerel yönetimin sistematik ve eşit koşullarda yapacağı ortak değerlendirmelerin sonucunda belirlenecek. İlk 3 tasarıma 100 bin lira, sonraki 5 tasarıma 30 bin lira mansiyon ödülü verilecek. Satın almalar için de 50 bin lira ödenecek.

Yarışmada, asil, yedek ve danışman jüri üyeleri, raportör ve yardımcıları görev yapacak. Asli Jüri Üyeleri, Peyzaj Mimarı Enise Burcu Derinboğaz, Mimar/Şehir Plancısı Gökçer Okumuş, Mimar Feride Önal, Mimar Kaya Sönmezler, Mimar Birge Yıldırım Okta'dan oluşuyor.

Kaynak: Bültenler

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