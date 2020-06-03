Bakırköy Marmaray Durağı yakınında yangın, seferler aksıyor-1
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Bakırköy Marmaray Durağı yakınında yangın, seferler aksıyor-1

Şahin BOZKURT İSTANBUL DHA BAKIRKÖY, Marmaray Durağı'na yakın bir noktada yüksek gerilim hattının altında eşyalar yandı.

Bakırköy Marmaray Durağı yakınında yangın, seferler aksıyor-1
03.06.2020 19:11 | Son Güncelleme: 03.06.2020 19:14

Şahin BOZKURT İSTANBUL DHA BAKIRKÖY, Marmaray Durağı'na yakın bir noktada yüksek gerilim hattının altında eşyalar yandı. Yangın nedeniyle seferlerde aksama oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken  inceleme devam ediyor.

 


Kaynak: DHA

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