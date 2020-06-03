BAKIRKÖY MARMARAY DURAĞI YAKININDA YANGIN SEFERLERİ AKSATTI
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BAKIRKÖY MARMARAY DURAĞI YAKININDA YANGIN SEFERLERİ AKSATTI

Şahin BOZKURT İSTANBUL DHABakırköy, Marmaray Durağı'na yakın bir üstgeçidin altında eşyalar ve çöpler yandı.

BAKIRKÖY MARMARAY DURAĞI YAKININDA YANGIN SEFERLERİ AKSATTI
03.06.2020 20:00 | Son Güncelleme: 03.06.2020 20:00

Şahin BOZKURT İSTANBUL DHA

Bakırköy, Marmaray Durağı'na yakın bir üstgeçidin altında eşyalar ve çöpler yandı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken seferlerde aksama yaşandı.Bakırköy, Marmaray Durağı'na yakın bir noktada yüksek gerilim hattının geçtiği köprü altında eşyalar ve çöpler yandı. Yangın nedeniyle seferlerde aksama oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken bir süre Marmaray'a elektrik verilmedi. Seferlerdeki aksama sebebiyle duraklarda yoğunluk oluştu. Yapılan kontrollerin ardından elektriğin verilmesiyle seferler normale döndü.

Kaynak: DHA

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