Bakırköy İSKİ şubesi korona virüs iddiasıyla kapatıldı
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İstanbul, Bakırköy

Bakırköy İSKİ şubesi korona virüs iddiasıyla kapatıldı

Bakırköy İSKİ şubesi korona virüs iddiasıyla kapatıldı Bakırköy İSKİ Şube Müdürlüğü korona virüs iddiaları üzerine kapatıldı.

03.04.2020 14:09 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:12
Bakırköy İSKİ şubesi korona virüs iddiasıyla kapatıldı

Bakırköy İSKİ şubesi korona virüs iddiasıyla kapatıldı

İSTANBUL - Bakırköy İSKİ Şube Müdürlüğü korona virüs iddiaları üzerine kapatıldı. Kapıya asılan yazıda görülen lüzum üzerine şubenin kapatıldığı kaydedildi.

İstanbul Bakırköy İSKİ şubesi, 3 çalışanda korona virüs testinin pozitif çıktığı iddia edildi.

Çalışanlarda krona virüsün çıktığı iddiası üzerine, İSKİ şubesi kapatıldı. Bölgede yaşayan vatandaşlar mağdur olmaması için işlemlerini yapmak için yakınlarda bulunan İSKİ'nin başka şubelerine yönlendirildi. Bakırköy İSKİ Şube Müdürlüğü'nde kapıya asılan yazıda "Bakırköy Şube Müdürlüğü'müzde yürütülmekte olan işlemler, görülen lüzum üzerine 01/04/2020 tarihi itibariyle diğer şube müdürlüğümüzde yürütülecektir. Size en yakın şube müdürlüğümüzde işlemlerinizi yaptırabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

Bakırköy İSKİ şubesi korona virüs iddiasıyla kapatıldı

Kaynak: İHA

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Bakırköy İSKİ şubesi korona virüs iddiasıyla kapatıldı
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