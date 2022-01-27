Bakırköy Florya'da karla kaplı ara sokaklar havadan görüntülendi - Haberler
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Bakırköy Florya'da karla kaplı ara sokaklar havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Bakırköy Florya'da karla kaplı ara sokaklar havadan görüntülendi

Bakırköy Florya'da vatandaşlara zor anlar yaşatan karla kaplı ara sokaklar drone ile görüntülendi.

Bakırköy Florya'da vatandaşlara zor anlar yaşatan karla kaplı ara sokaklar drone ile görüntülendi.

Bakırköy Florya'da yoğun kar yağışının etkileri hala devam ediyor. Ara sokaklarda ulaşım sağlanamadığı için yayalar ve sürücüler zor anlar yaşıyor. Beyaz örtüyle kaplanan ara sokaklarda yayalar da düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Havadan çekilen görüntülerde lüks konutların bulunduğu bölgenin ara sokaklarının karla kaplı olduğu görülüyor.

3 gün sokaklarında hiçbir çalışma yapılmadığını iddia eden Mehmet Can Benli, "Florya Caddesi'nde bu sokakta oturuyorum. Yoğun kar yağışıyla 3 gündür arabamı dışarı çıkaramıyorum. Okula gidemiyorum. Finallere de giremiyorum. Hiç çalışma yapılmadı" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Yerel

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