Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
Haberler » Güncel » Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın - Haber

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

20.11.2019 04:32 | Son Güncelleme: 20.11.2019 04:32
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

B bloktaki kadın doğum ve çocuk polikliniklerinin bulunduğu kısmın giriş katında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

İtfaiye ekiplerinin yangından dolayı oluşan dumanı tahliyesinin ardından dışarı çıkartılan hastalar ve refakatçileri tekrar binaya alındı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et