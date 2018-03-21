Bakırköy'deki Nevruz Kutlamaları: 22 Kişi Gözaltına Alındı
Dha İSTANBUL- (görüntüyle yeniden)- BAKIRKÖY'DEKİ NEVRUZ KUTLAMALARI: 22 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIHaber: Özden ATİK - Kamera: Güven USTA- İSTANBUL DHABakırköy'deki Nevruz kutlamaları sırasında 22 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Dha İSTANBUL- (görüntüyle yeniden)- BAKIRKÖY'DEKİ NEVRUZ KUTLAMALARI: 22 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Haber: Özden ATİK - Kamera: Güven USTA- İSTANBUL DHA
Bakırköy'deki Nevruz kutlamaları sırasında 22 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Bakırköy'deki Nevruz kutlamaları esnasında PKK/ PYD terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 22 şüpheli gözaltına alındığı belirtildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri devam ediliyor.