Bakırköy'deki Nevruz Kutlamasında Terör Propagandasına 22 Gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Bakırköy'deki Nevruz kutlamaları esnasında PKK/PYD propagandası yapan 22 şüpheli gözaltına alındı.
Bakırköy'deki Nevruz kutlamaları sırasında 22 kişi gözaltına alındı.
TERÖR PROPAGANDASI YAPTIKLARI BELİRTİLEN 22 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Bakırköy'deki Nevruz kutlamaları esnasında PKK/PYD terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 22 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri devam ediliyor.