Bakırköy'deki Nevruz Kutlamasında Terör Propagandasına 22 Gözaltı

Bakırköy'deki Nevruz Kutlamasında Terör Propagandasına 22 Gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Bakırköy'deki Nevruz kutlamaları esnasında PKK/PYD propagandası yapan 22 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy'deki Nevruz kutlamaları sırasında 22 kişi gözaltına alındı.

TERÖR PROPAGANDASI YAPTIKLARI BELİRTİLEN 22 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Bakırköy'deki Nevruz kutlamaları esnasında PKK/PYD terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 22 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri devam ediliyor.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et