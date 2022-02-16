Son dakika haberleri | BAKIRKÖY'DEKİ ÇATIŞMAYA İLİŞİKİN GÖZALTI SAYISI 12'YE ÇIKTI

Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi'nde pazar gecesi iki gurup arasında silahlı çatışma çıktı. 4 kişinin yaralandığı çatışmaya ilişkin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sürüyor. İlk olarak, iki suç örgütü üyesi 10 şüpheli yakalanmıştı. Sürdürülen çalışmalarda 2 kişi daha gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilere ait 8 silah ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin ardından cuma günü adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Güncel