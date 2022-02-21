Bakırköy'deki çatışma; taburcu olan şüpheli adliyeye sevk edildi - Haberler

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Bakırköy'deki çatışma; taburcu olan şüpheli adliyeye sevk edildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bakırköy'deki çatışma; taburcu olan şüpheli adliyeye sevk edildi

BAKIRKÖY'deki oto galeride Sarallar suç örgütü üyeleri arasında çıkan çatışmada yaralanan şüphelilerden biri, taburcu oldu.

BAKIRKÖY'deki oto galeride Sarallar suç örgütü üyeleri arasında çıkan çatışmada yaralanan şüphelilerden biri, taburcu oldu. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bakırköy'de geçen pazar gecesi bir oto galeride Sarallar suç örgütü üyeleri arasında çıkan çatışmada 4 kişi yaralanmıştı. Hastanede tedavisi sona eren Doğukan Y.'nin ifadesi alındı. Emniyetteki işlemleri sona eren Doğukan Y., adliyeye sevk edildi. 2 şüphelinin hastanede tedavileri sürüyor.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Sarallar, Doğukan, Güncel, Haberler

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